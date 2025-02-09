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«Будет полный стадион»: Семин о возможном приезде Роналду в Россию

Тренер Семин высказался о готовности команды Роналду приехать на турнир в Россию
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РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что приезд саудовского клуба «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду на турнир в Россию будет очень интересным. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Аль-Наср» — команда высокого уровня, а чемпионат Саудовской Аравии с каждым годом только прогрессирует. Что касается Роналду, болельщикам всегда приятно посмотреть на лучшего игрока в мировом футболе. Думаю, они будут рады и будет полный стадион. Мы помним, как он дважды играл на «Локомотиве», — заявил Семин.

Московское «Динамо» пригласило «Аль-Наср» на Братский кубок в Россию, а коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте заявил о готовности рассмотреть это предложение.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее появилась информация, что «Динамо» подарит игровую форму Роналду и его одноклубнику.

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