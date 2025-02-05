«Динамо» подарит игровую форму Роналду и его одноклубнику

В пресс-службе московского «Динамо» заявили, что подарят игровую форму футболистам саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду и Али Ладжами после того, как последний приехал на игру в мерче московского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мерч «Динамо» пользуется популярностью в самых разных странах. Передадим одному из директоров «Аль-Насра» в подарок футболки для игрока, который носит наш мерч, а также для Криштиану Роналду. Ведь на том же видео он грустный — потому что нет динамовского мерча», — заявили в московском клубе.

Ранее в социальных сетях «Аль‑Насра» появилось видео, на котором Ладжани приехал на игру Азиатской Лиги чемпионов с «Аль‑Васлом» в толстовке с буквой «Д» и надписью «Москва».

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду заявил, что не виноват, что он самый популярный.