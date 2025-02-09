«До 2028 года допусков не будет»: Аршавин об отстранении России

Аршавин считает, что Россию не допустят до международных турниров до 2028 года

Бывший футболист сборной России, заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС высказались о предполагаемых сроках возвращения России.