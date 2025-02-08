В РФС высказались о предполагаемых сроках возвращения России

Глава РФС Дюков верит, что Россия вернется на международные турниры в его срок

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что сборную России и российские клубы вернут на международную арену в его новый срок на посту. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — заявил Дюков.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в ФИФА заявили, что ждут возвращения России на мировую арену.