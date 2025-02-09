«Будут выступать с кошками и собаками»: в России высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике создание однополых дуэтов в фигурном катании, заявив, что дальше спортсмены начнут выступать в паре с животными. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«В этих странах давным-давно не существует норм приличия и морали. Но я думаю, что при Трампе не разрешат однополые дуэты в фигурном катании. Он уже обозначил свое отношение ко всей этой содомии. Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками», — заявил он.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они — олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019).

Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.

Ранее в Госдуме поделились мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.