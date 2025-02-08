Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поделились мнением об однополых дуэтах в фигурном катании

Журова об однополых дуэтах: главное, чтобы это не была неправильная пропаганда
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Светлана Журова поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ничего зазорного в этом нет с эстетической точки зрения. Надо смотреть, какую цель преследуют эти фигуристки. Если это неправильная пропаганда — конечно, это не нужно. Главное, чтобы это было спортивное мероприятие», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Камилу Валиеву вернуть медали после дисквалификации.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами