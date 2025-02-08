В Госдуме поделились мнением об однополых дуэтах в фигурном катании

Журова об однополых дуэтах: главное, чтобы это не была неправильная пропаганда

Светлана Журова поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ничего зазорного в этом нет с эстетической точки зрения. Надо смотреть, какую цель преследуют эти фигуристки. Если это неправильная пропаганда — конечно, это не нужно. Главное, чтобы это было спортивное мероприятие», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Камилу Валиеву вернуть медали после дисквалификации.