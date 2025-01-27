Названы фавориты на «Золотой мяч» — 2025

Стали известны фавориты на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Эксперты назвали фаворитом на «Золотой мяч» в 2025 году египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Победа 32-летнего футболиста оценивается в 22,2%. Второе и третье место делят футболисты мадридского «Реала»: не выигравший награду в 2024 году бразилец Винисиус Жуниор и француз Килиан Мбаппе имеют 16,7% вероятности на победу.

Также в списке претендентов были названы игроки «Барселоны» Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Рафинья, выступающие в Английской премьер-лиге (АПЛ) Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Коул Палмер из «Челси», а также еще один футболист из «Реала» Джуд Беллингем.

В ноябре полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус, третье — Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».