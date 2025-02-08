В «Вашингтоне» рассказали, как скажется на Овечкине пауза в сезоне

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что пауза в регулярном чемпионате пойдет на пользу российскому нападающему Александру Овечкину. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

«Перерыв на Турнир четырех наций поможет Ови и ментально, и физически. Это даст его организму хорошую перезагрузку, он сможет полностью восстановиться, освежится и будет готов к заключительным 27 играм», — заявил Карбери.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата и 879-м в лиге. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, где Овечкин будет тренироваться во время Турнира четырех наций.