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На турнире во Франции указали флаг России рядом с фамилиями Медведева и Хачанова

На турнире в Марселе поставили флаг РФ рядом с фамилиями Медведева и Хачанова
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Francis Mascarenhas/Reuters

Организаторы турнира категории ATP 250 в Марселе указали на сайте соревнований гражданство российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова. Об этом сообщает РИА Новости.

В турнирной сетке рядом с фамилиями теннисистов указан значок флага Российской Федерации.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

ITF одобрила участие российских и белорусских теннисистов в летних Олимпийских играх — 2024. От России в нейтральном статусе на Игры в Париж поехало 15 человек, из которых было семь теннисистов — Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина. Хачанов получил допуск на Олимпиаду, однако от участия отказался.

Ранее российская теннисистка вышла в финал турнира в Румынии.

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