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Российская теннисистка вышла в финал турнира в Румынии

Потапова обыграла Саснович и вышла в финал теннисного турнира в Румынии
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынском городе Клуж-Напока, обыграв представительницу Белоруссии Александру Саснович.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 часа 33 минуты. За это время Потапова выполнила пять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинтов из 11. В активе Саснович ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-поинта из пяти.

В решающей встрече Потапова сразится с Лючией Бронцетти из Италии, которая на отказе прошла чешку Катержину Синякову.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка обыграла украинку и выиграла турнир в Австрии.

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