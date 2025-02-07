Стало известно, где Овечкин будет тренироваться во время Турнира четырех наций

Во время Турнира четырех наций Овечкин будет тренироваться в США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не намерен возвращаться в Россию на период проведения Турнира четырех наций. Об этом в комментарии порталу Odds.ru сообщил представитель спортсмена Глеб Чистяков.

«В Россию в этот период возвращаться точно не будет. Будет в Америке тренироваться, поддерживать форму», — сказал Чистяков.

Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли. Также российский форвард — победитель молодежного чемпионата мира, трехкратный чемпион мира и победитель Еврохоккейтура.

Ранее обладатель Кубка Стэнли допустил, что Овечкин может замахнуться на 1000 голов в НХЛ.