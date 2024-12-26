Аршавин хочет стать президентом «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что хотел бы стать президентом клуба с берегов Невы, передает «Чемпионат».

«Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин заявил о серьезных проблемах со здоровьем.