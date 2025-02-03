Экс-одноклубник Тюкавина дал ему совет в случае отъезда в Европу

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что в случае отъезда в Европу нападающего команды Константина Тюкавина пожелал бы ему выучить английский. Его слова приводит «Чемпионат».

«Костя уже состоявшийся футболист. Тюкавин много забивает и уже стал ведущим футболистом «Динамо» и сборной России. Если будут хорошие предложения и он решит уехать в Европу, пожелаю ему сразу учить английский — у него с этим сложно», — заявил Шунин.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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