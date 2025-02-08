Стали известны сроки восстановления хоккеиста Шестеркина

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер в соцсети X (ранее Twitter).

Источник утверждает, что россиянин пропустит 1-2 недели.

На замену выбывшему Шестеркину, руководство «Рейнджерс» вызвало канадского голкипера Дилана Гарланда из фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пэк», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

7 декабря Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

Игорю Шестеркину 28 лет, он играет за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019-го. Один раз он признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ и еще один раз был финалистом приза «Харт трофи», который получает самый ценный игрок регулярного чемпионата. Шестеркин стал олимпийским чемпионом в 2018 году, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В начале октября он первым в XXI веке сыграл на ноль в стартовой игре сезона за «Нью-Йорк».

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