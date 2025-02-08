Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер вспомнил, какой была первая шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я помню, что был удивлен. Я не заметил его, и бросок был нанесен очень быстро. Нам сказали, что у него был хороший бросок, но ему было 19-20 лет. Я играл против Тэйвза, Кейна, когда им было по 19 лет, и Сидни Кросби тоже. Они отличные игроки, но у них не было такого сильного броска, как у Ови», — заявил он.

Свою первую шайбу в НХЛ Овечкин забросил в ворота Леклера 5 октября 2005 года.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ране в Госдуме посчитали, что рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.