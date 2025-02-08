Допуск России на Олимпиаду связали с Трампом

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что допуск сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2026 во многом будет зависеть от позиции США. Его слова приводит РИА Новости.

«На допуск нашей сборной на Олимпийские игры может повлиять позиция руководства Национальной хоккейной лиги. И вы же видите, что президент США Дональд Трамп нормально относится к нашим хоккеистам и хвалит Александра Овечкина и Сергея Бобровского. Многое будет зависеть, конечно же, от американцев», — заявил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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