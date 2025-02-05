«IIHF, хватит врать!» Гашек о продлении отстранения сборной России

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X похвалил Международную федерацию хоккея (IIHF) за продление отстранения сборных России и Белоруссии, однако призвал не врать по поводу причины такого решения.

«IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации!.. А этого мы допустить не можем!» — написал Гашек.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее участник хоккейного Турнира четырех наций назвал глупым решением не приглашать россиян.