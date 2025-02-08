Голкипер «Динамо» объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев ответил на вопрос, почему он назвал футболистов «Краснодара» «мерзкими» и «чертями» после матча команд на Зимнем кубке РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я сказал это не всей команде «Краснодара», а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определенные слова в мой адрес. Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом», — заявил Лунев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодра». Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте. На 56-й минуте матча был удален футболист «Краснодара» Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.

После игры голкипер «Динамо» рассказал, что пытался разнять стычку.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие. Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они. Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre», — сказал Лунев.

Ранее в «Динамо» оценили поражение от «Краснодара», приведя сравнение с дураками.