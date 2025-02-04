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«Черти они»: вратарь «Динамо» о футболистах «Краснодара»

Вратарь «Динамо» Лунев назвал чертями игроков «Краснодара»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о стычке между футболистами бело-голубых и «Краснодара» во время матча Зимнего Кубка РПЛ, назвав игроков «Краснодара» чертями, передает «РБ Спорт».

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие. Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они. Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre», — сказал Лунев.

На 56-й минуте матча был удален футболист «Краснодара» Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодра». Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте.

В турнирной таблице группы А Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» и московский «Спартак» имеют по три балла. «Динамо» пока не имеет набранных очков, но имеет матч в запасе. 7 февраля бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» разгромил «Астану».

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