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«Бегали как дураки»: в «Динамо» оценили поражение от «Краснодара»

Тренер «Динамо» Личка о поражении «Краснодару»: бегали как дураки
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что его футболисты не думали в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара», поэтому проиграли. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хватило желания победить. Каждый сыграл 45 минут. До этого у них была силовая и две тренировки. Я понимаю, но профессиональный футболист, думаю, может отыграть тайм. Когда ты устал, надо играть головой, а не бегать как дурак. Мы бегали как дураки», — заявил Личка.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте.

На 56-й минуте матча был удален футболист «Краснодара» Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.

В турнирной таблице группы А Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» и московский «Спартак» имеют по три балла. «Динамо» пока не имеет набранных очков, но имеет матч в запасе. 7 февраля бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал чертями игроков «Краснодара».

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