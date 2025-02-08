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«Влияют на настроение»: отец Ротенберга объяснил скандальные высказывания сына

Отец тренера СКА Ротенберга объяснил яркие высказывания сына после матчей КХЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Отец главного тренера СКА Романа Ротенберга Борис Ротенберг заявил, что своими яркими высказываниями на пресс-конференциях его сын старается сплотить команду для улучшения результата. Его слова приводит ТАСС.

«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя. И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными. Думаю, это правильно, и главное, чтобы не было какого-то негатива, высказывания каких-то неправильных вещей», — заявил он.

К примеру, после встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против московского «Динамо» (4:3 ОТ), в котором СКА установил клубный антирекорд по пропущенным шайбам за сезон, главный тренер команды Роман Ротенберг на пресс-конференции пообещал, что команда до конца сезона не пропустит ни одной шайбы. Однако уже в следующем матче против «Ак Барса» петербуржцы пропустили уже на 25-й секунде и проиграли со счетом 3:8.

6 февраля Ротенберг на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против «Витязя» (4:2) заявил, что молодые игроки его команды в будущем обыграют сборную Канады.

Ранее также Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.

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