Ротенберг выразил уверенность в том, что его игроки обыграют Канаду

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против «Витязя» заявил, что молодые игроки его команды в будущем обыграют сборную Канады.

«Заврагина тоже хочу отметить, ему, как и Демидову с Коротких, 19 лет. Они выступают в КХЛ постоянно, и на лидерских позициях. В будущем, я в этом уверен, и клубу принесут, и сборной громкие победы. Запомните мои слова: эти ребята точно обыграют Канаду!» — заявил Ротенберг.

Встреча, которая состоялась на арене в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Две шайбы в составе СКА забросил Михаил Григоренко, по разу отличились Николай Поляков и Павел Дедунов. У «Витязя» отличились Матвей Заседа и Владислав Цицюра.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает шестое место — у коллектива 67 очков. «Витязь» располагается на десятой строчке с 44 баллами.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Автомобилист» прервал 11-матчевую победную серию в КХЛ.