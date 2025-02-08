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«Навка предлагала кататься за Белоруссию»: Костомаров о смене гражданства

Костомаров: Навка предлагала сменить гражданство и выступать за Белоруссию
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Пресс-служба

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, заявил, что у него в карьере был вариант сменить спортивное гражданство и начать выступать в другой сборной. Его слова приводит ТАСС.

«Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах. Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать», — рассказал он.

Костомаров и Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров перечислил поводы для счастья после ампутации рук и ног.

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