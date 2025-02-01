Стало известно, когда планируют раскрыть результат решающей допинг-пробы украинца из «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители клуба ожидают, что результаты его допинг-пробы «Б» должны появиться в начале февраля. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем подкасте на YouTube.

При этом он указал, что почти отсутствуют сомнения, что допинг-проба «Б» покажет такой же результат, как и допинг-проба «А», в которой был обнаружен мельдоний. При этом у игрока и представителей клуба есть надежда, что концентрация вещества окажется ниже.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что российская модель бросила Мудрика после проваленного допинг-теста.