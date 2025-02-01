Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда планируют раскрыть результат решающей допинг-пробы украинца из «Челси»

Результат решающей допинг-пробы украинца Мудрика может появиться в феврале
close
IMAGO/Global Look Press

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители клуба ожидают, что результаты его допинг-пробы «Б» должны появиться в начале февраля. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем подкасте на YouTube.

При этом он указал, что почти отсутствуют сомнения, что допинг-проба «Б» покажет такой же результат, как и допинг-проба «А», в которой был обнаружен мельдоний. При этом у игрока и представителей клуба есть надежда, что концентрация вещества окажется ниже.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что российская модель бросила Мудрика после проваленного допинг-теста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами