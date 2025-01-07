Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская модель бросила провалившего допинг-тест украинца Мудрика

Daily Mail: российская модель Берт рассталась с украинским футболистом Мудриком
close
Hannah McKay/Reuters

Российская модель Виолетта Берт рассталась с украинским футболистом «Челси» Михаилом Мудриком после проваленного допинг-теста. Об этом сообщает Daily Mail.

Мудрик и Берт не афишировали свои отношения, однако соотечественники футболиста резко критиковали его за связь с россиянкой. В СМИ сообщалось, что Берт ушла к американскому футболисту итальянского «Ювентуса» Уэстону Маккенни. Модель и игрок подписались на аккаунты друг друга в социальных сетях и стали выкладывать фотографии из одних и тех же мест одновременно.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. В его пробе был обнаружен мельдоний.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее в Госдуме высмеяли попавшегося на допинге украинского футболиста «Челси».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами