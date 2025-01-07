Российская модель бросила провалившего допинг-тест украинца Мудрика

Российская модель Виолетта Берт рассталась с украинским футболистом «Челси» Михаилом Мудриком после проваленного допинг-теста. Об этом сообщает Daily Mail.

Мудрик и Берт не афишировали свои отношения, однако соотечественники футболиста резко критиковали его за связь с россиянкой. В СМИ сообщалось, что Берт ушла к американскому футболисту итальянского «Ювентуса» Уэстону Маккенни. Модель и игрок подписались на аккаунты друг друга в социальных сетях и стали выкладывать фотографии из одних и тех же мест одновременно.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. В его пробе был обнаружен мельдоний.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее в Госдуме высмеяли попавшегося на допинге украинского футболиста «Челси».