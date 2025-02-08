Экс-тренер «Спартака» объяснил, как работает Станкович перед рестартом сезона

Тренер Гладилин заявил, что у «Спартака» нет проблем перед возобновлением сезона

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что клуб проводит грамотную работу перед возобновлением сезона в чемпионате России.

По его словам, главный тренер красно-белых Деян Станкович продолжает формировать обойму игроков стартового состава, на которых будет рассчитывать по ходу весеннего отрезка.

«Кондиции пока не оптимальные, ребята на сборах получают серьезные нагрузки. Тот состав, который выходит в старте на матчах Зимнего Кубка РПЛ, является основным, пока футболисты наигрывают те связи, которые были в конце прошлого года. Те, кто приглашаются в команду, будут ее усилением. Пока я не вижу проблем у «Спартака», команда реально будет претендовать на чемпионство», — заявил Гладилин.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Валерий Гладилин увидел у «Спартака» шансы на чемпионство в РПЛ.