Медведеву и Рублеву предрекли теннисный ренессанс

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев смогут набрать форму после неудачного выступления на Australian Open — 2025.

По его словам, ни в коем случае нельзя говорить, что лучшие годы Рублева и Медведева уже прошли.

«По теннисным меркам Медведев и Рублев — еще молодые игроки. им еще нет 30-ти. На фоне многолетнего анализа у игроков в туре четко прослеживается два пика — первый в районе 21-24 лет, когда теннисисты после выхода из юниоров набираются опыта, им ничего не страшно, и второй — 28-32 года, когда игроки уже провели большую часть карьеры практически и осознают, что осталось-то не так много времени. Зачастую, этот пик даже выше, чем первый. Может быть, у них сейчас как раз время между этими пиками, когда накопилась усталость, другие негативные факторы, здесь нельзя выделить главный из них, — заявил Абашкин.

Медведев уступил Ленеру Тину во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Рублев проиграл в первом круге 18-летнему бразильцу спортсменом Жоао Фонсеке, который занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в трех сетах с результатом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Ранее Анатолий Абашкин объяснил победу Янника Синнера на Аustralian Open.