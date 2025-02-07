Главный тренер «Спартака» усомнился в переходе звездного серба

Станкович: не знаю, приедет ли Илич, но скорее всего нет

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что переход полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича может не состояться. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не думаю, что Илич приедет. У нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра», — заявил Станкович.

Сербского игрока в «Спартаке» хотят видеть главный тренер команды Деян Станкович и новый спортивный директор Фрэнсис Кахигао. Однако в клубе также есть те, кто считает, что трансфер может не оправдать себя именно из-за травм игрока. За последние полтора года Илич получил шесть различных повреждений, из-за которых пропустил около трех месяцев.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее был назван новый клуб покинувшего «Спартак» игрока.