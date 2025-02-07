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Главный тренер «Спартака» усомнился в переходе звездного серба

Станкович: не знаю, приедет ли Илич, но скорее всего нет
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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что переход полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича может не состояться. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не думаю, что Илич приедет. У нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра», — заявил Станкович.

Сербского игрока в «Спартаке» хотят видеть главный тренер команды Деян Станкович и новый спортивный директор Фрэнсис Кахигао. Однако в клубе также есть те, кто считает, что трансфер может не оправдать себя именно из-за травм игрока. За последние полтора года Илич получил шесть различных повреждений, из-за которых пропустил около трех месяцев.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее был назван новый клуб покинувшего «Спартак» игрока.

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