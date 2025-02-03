Назван новый клуб покинувшего «Спартак» игрока

Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон продолжит карьеру в чемпионате Мексики. Его новым клубом станет «Тихуана». Об этом сообщает журналист Фернандо Эскивель.

Источник утверждает, что переход согласован, и уже завтра Николсон вылетает в Мексику для прохождения медосмотра.

В ближайшее время Николсон вылетит из России в Мексику, где пройдет медицинское обследование перед трансфером. После этого футболисту останется лишь поставить подпись в контракте с «Тихуаной».

2 февраля «Спартак» расторг контракт с Николсоном.

Ямайский футболист перешел в «Спартак» в 2022 году. В прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «красно-белых», в которых забил четыре мяча.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее вратарь ЦСКА перешел в «Спартак».