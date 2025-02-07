Обладатель Кубка Стэнли: Овечкин может замахнуться на 1000 голов

Экс-хоккеист Каменский считает, что Овечкин может забросить 1000 шайб в НХЛ

Вице-президент континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может забросить 1000 шайб в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов ещё никто не забивал», — сказал Каменский.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее легенда сборной России заявил, что хочет увидеть Овечкина на Олимпиаде.