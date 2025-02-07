Звезда «Реала» задумывается о переезде в Саудовскую Аравию

Игрок «Реала» Винисиус думает о переезде в Саудовскую Аравию

Футболист мадридского «Реала» Винисиус думает над предложением одного из клубов Саудовской Аравии, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса.

Неизвестный саудовский клуб предложил бразильцу пятилетний контракт с зарплатой в €1 млрд за весь период.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

Ранее в Испании раскритиковали жалобы «Реала» на судейство.