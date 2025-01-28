Звезда «Реала» может получить €1 млрд в Саудовской Аравии

Один из клубов Саудовской Аравии, название которого не раскрывается, предлагает бразильскому нападающему мадридского «Реала» рабочее соглашение, по которому он получит €1 млрд. Об этом пишет издание AS.

Соглашение должно быть рассчитано на пять лет. Клуб предлагает €300 млн за трансфер Винисиуса и контракт на €200 млн в год. В самом «Реале» не хотят продавать игрока дешевле отступных в размере €1 млрд.

Руководство мадридского клуба готово рассмотреть предложения о трансферах только в том случае, если Винисиус захочет покинуть клуб. Сам футболист пока не изъявлял желания покинуть «Реал», несмотря на интерес саудовских «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

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