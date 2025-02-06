«Сошли с ума»: в Испании раскритиковали жалобы «Реала» на судейство

Президент Ла Лиги Тебас о жалобах «Реала» на судейство: они сошли с ума

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал мадридский «Реал» за жалобы на судейство. Его слова приводит Marca.

«Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведется расследование. В «Реале» рассказывают, что стали жертвами, что преувеличенно. Судя по тексту заявления, цель — навредить соревнованию. Они сошли с ума», — заявил Тебас.

Ранее «Реал» отправил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче против «Эспаньола», призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил Карлос Ромеро. Он отличился на 85-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 49 очков. На второй строчке идет мадридский «Атлетико», имея в активе 48 баллов. Замыкает тройку сильнейших каталонская «Барселона», набравшая 42 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Атлетико». Встреча состоится 8 февраля. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее Карло Анчелотти назвал поражение от «Эспаньола» несправедливым.