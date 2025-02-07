Названа причина поражения Шары Буллета

Азизян: у Шары Буллета были проблемы со здоровьем перед боем с Пейджем

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что состояние здоровья стало главной причиной поражения спортсмена в поединке с британцем Майклом Пейджем. Его слова приводит Metaratings.

«Команда — это как семья. А проблемы семьи должны оставаться внутри нее. Самая главная причина поражения — здоровье. Шару подвело здоровье, так бывает. Не хочу вдаваться в подробности. Он не хотел расстраивать фанатов и вышел на этот поединок», — заявил Азизян.

1 февраля Шара Буллет проиграл Пэйджу в рамках турнира UFC Fight Night 250.

Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере.

Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.