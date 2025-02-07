Звездный футболист прибыл в Россию для перехода в «Спартак»

La Gazzetta dello Sport: Илич прибыл в Россию для перехода в «Спартак»

Сербский полузащитник Иван Илич прилетел в Россию для завершения перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что 5 и 6 февраля числа 23-летний футболист прошел медицинский осмотр.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее стало известно, почему в «Спартаке» сомневаются в трансфере Илича.