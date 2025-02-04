Стало известно, почему в «Спартаке» сомневаются в трансфере звездного серба

Сербский полузащитник итальянского «Торино» Иван Илич может пропустить около месяца из-за травмы, из-за чего его переход в московский «Спартак» находится под вопросом. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источников, медики прогнозируют, что восстановление 23-летнего футболиста после травмы может затянуться до марта. При этом другие врачи дают более оптимистические прогнозы. Илич уже прошел несколько медицинских обследований, и ему предстоит еще одно, по итогам которого будет принято решение о трансфере.

Сербского игрока в «Спартаке» хотят видеть главный тренер команды Деян Станкович и новый спортивный директор Фрэнсис Кахигао. Однако в клубе также есть те, кто считает, что трансфер может не оправдать себя именно из-за травм игрока. За последние полтора года Илич получил шесть различных повреждений, из-за которых пропустил около трех месяцев.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее был назван новый клуб покинувшего «Спартак» игрока.