В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с иском от дочерней компании «Ростеха»

Вице-губернатор Самарской области, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев выразил надежду, что клубу удастся урегулировать вопрос с компанией «РТ-Капитал», которая подала иск с требованием погасить задолженность в размере ₽897 млн рублей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пока не видел искового заявления, только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос. Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», — заявил Яковлев.

Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Ранее новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед Российской премьер-лигой (РПЛ), что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Ранее Владимир Быстров заявил, что договорные матчи разрешены в России.