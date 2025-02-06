Губернатор Самарской области рассказал об угрозах после заявлений о коррупции в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что получал угрозы после его громкого заявления о коррупции в российском футболе. Его слова приводит «КП-Спорт».

«Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются. Самое главное — понимать, что это только начало. Я уверен, что мы все, как болельщики футбола, будем радоваться позитивным изменениям», — заявил Федорищев.

26 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее «Крылья Советов» начали гасить долги.