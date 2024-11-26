«36 миллионов на взятки судьям»: губернатор Самарской области потряс российский футбол

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту рассказал о «долге» «Крыльев Советов» в размере 36 млн рублей на коррупцию в судейском корпусе. Футбольный мир бурно отреагировал на это заявление, потребовав от правоохранительных органов провести расследование.

Медиабомба от губернатора

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев взорвал медиабомбу в российском футболе. На заседании комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», выступая перед помощником Путина Алексеем Дюминым и премьер-министром Михаилом Мишустиным, он заявил, что некоторое время назад один из сотрудников самарских «Крыльев Советов» попросил 36 млн рублей на возврат долга неким людям, занимающимся коррупцией в российском футболе. Фактически эти деньги должны были пойти на «откаты» арбитрам, чтобы те не допускали ошибок против команды из Самары.

Видео с резонансным выступлением Федорищев опубликовал в своих соцсетях. Заявление вызвало огромный резонанс.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов». Он мне сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, на что. Он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо», — говорит на почти одиннадцатиминутном видео Федорищев.

«В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола . 36 миллионов [должен отдать] губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет, поэтому я свою часть пути проделал», — рассказал Федорищев.

По его словам, в подобной схеме выплат на регулярной основе участвуют порядка десяти клубов. Губернатор предложил коллегам отказаться от этой порочной практики. Он подчеркнул, что речь идет о системе, которую приняли как многие в «Крыльях Советов» и Самарской области, так и в других клубах Российской премьер-лиги. Федорищев отметил, что по консервативной оценке антикоррупционного комитета правительства области, этот рынок составляет примерно 500 млн руб.

Особенно он подчеркнул, что в условиях, когда третий год идет специальная военная операция, такие большие деньги можно и нужно было бы направить на нее.

При этом он отметил, что никаких доказательств коррупции у него нет: «Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться».

Как на заявление о взятках отреагировал мир футбола

После заявления Федорищева высказались многие официальные лица, а также люди, находящиеся рядом с футбольной индустрией.

Быстрее всех среагировал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, сразу же подчеркнувший серьезность озвученной информации.

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции — заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», — написал Алаев. — «Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд предложений для повышения эффективности и прозрачности — на протяжении последних лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».

Естественно, не остался в стороне и Российский футбольный союз (РФС), в котором сразу же заявили, что уже находятся в контакте с руководством Самарской области.

«Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбах предоставления финансирования на коррупционные цели — повод для обращения в правоохранительные органы. И РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в заявлении организации.

Отдельно выступил и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией. Упомянутые десять клубов РПЛ — не частный случай, а настоящий системный кризис. Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования».

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, ныне закончивший карьеру и выступающий обычно в качестве эксперта по судейству, подчеркнул, что заявление губернатора — очень серьезный момент. Ему нельзя не доверять, и наверняка у Федорищева есть факты и документы, но в то же время вспомнил заявление главы судейского корпуса Павла Каманцева, который в недавнем интервью рассказал, что коррупция в судействе побеждена.

«Есть департамент защиты игры и правоохранительные органы. Звонок плохой в первую очередь для «Крыльев». Если подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и к арбитрам, которые судили их матчи. Сказать, правда или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе», — подытожил Лапочкин.

«Если так, разбираться должны правоохранительные органы и кое-кто должен сидеть на скамье подсудимых. Как мы видим, государство ведет последовательную борьбу с коррупцией. Раз такой факт всплыл, люди должны сесть — и те, кто давал, и те, кто брал », — жестко выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, часто ведущий на федеральном канале в том числе и футбольные студии, посвященные РПЛ.

Отреагировал на скандальное заявление губернатора и комментатор Первого канала Денис Казанский, много лет работавший на матчах РПЛ.

«Дело серьезное, требует расследования. Самого громкого за всю историю игры в нашей стране . Есть человек, который пришел к Федорищеву, попросил найти этот долг — и он знает назначения платежа. Дальше — вперед. В органы. Это не то, что наводка. Куда больше», — написал Казанский.

Он также отметил, что в случае расследования и найденных доказательств «Крылья Советов» неизбежно попадут под санкции вплоть до перевода в низший дивизион . А если речь идет о еще девяти клубах, то РПЛ может стать после этого скандала совсем другой.

Депутаты Госдумы Дмитрий Свищев и Светлана Журова также отметили серьезность обвинений и необходимость реакции, в то же время заявив, что расследование должны начать не только правоохранительные органы, но и сам РФС.

А еще один депутат, олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина задалась вопросом, почему Федорищев не поднял тревогу сразу, когда узнал о «долге», а молчал два месяца.

Поддержка Осинькина

35-летний Федорищев, кандидат экономических наук, возглавил Самарскую область 31 мая этого года в качестве временно исполняющего обязанности, а губернатором был назначен 13 сентября.

Впервые в футбольном медиапространстве он появился этой осенью, когда из-за неудачного старта «Крыльев Советов» в СМИ активно муссировались слухи об отставке Игоря Осинькина. Причем уже сообщалось, что вместо него главным тренером будет назначен Сергей Игнашевич, ранее работавший с «Торпедо» и «Балтикой», которую не смог в прошлом сезоне сохранить в Премьер-лиге, но при этом вывел в финал Кубка России.

Однако Федорищев выступил публично, опровергнув все слухи и поддержав Осинькина. Губернатор заявил, что тренер, которого в Самаре любят болельщики, доработает до конца сезона, и специалист действительно продолжает работу с командой по сей день.