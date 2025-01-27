«Крылья Советов» начали гасить долги

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев сообщило том, что долг перед дочерней компанией «РТ-Капитал» частично погашен. Его слова приводит «Матч ТВ».

«27 января осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ‑Капитал» в размере 100 млн рублей», — заявил Яковлев.

13 января дочерняя компания «Ростеха» решила через суд взыскать долг в размере ₽897 млн с «Крыльев Советов».

Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Ранее новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед Российской премьер-лигой (РПЛ), что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов обратится в суд.