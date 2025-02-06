УЕФА может отменить дополнительное время в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить дополнительное время в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Guardian.

Источник утверждает, что в целях снижения нагрузки календаря, после основного времени будет сразу назначаться серия пенальти. Однако возможные изменения вряд ли вступят в силу до 2027 года — это связано с телевизионным циклом.

В УЕФА заявили, что обсуждения пока что носят неформальный характер и официальных предложений не было.

В последний раз серьезные нововведения в регламент еврокубков вносились в 2021 году, когда была отменена система выездных голов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что в ФИФА ждут возвращения России на международные соревнования.