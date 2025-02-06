Экс-игрок «Спартака»: команда оставляет неплохое впечатление на Зимнем Кубке РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что красно-белые оставляют неплохое впечатление на Зимнем Кубке РПЛ

«Спартак» в Зимнем Кубке РПЛ оставляет неплохое впечатление. Не стоит забывать, что идет подготовка к сезону, но и хорошие результаты должны быть. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Динамо». Красно-белым нужно сыграть вничью, чтобы выйти в финал. Если команда выйдет в финал, можно будет сказать, что «Спартак» потихоньку подготавливается к сезону. Но нельзя на основании результата Зимнего Кубка РПЛ делать выводы о том, кто лучше к сезону готов. Еще у команд будет месяц, чтобы подготовиться», — сказал Деменко.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил, почему сложно назвать фаворита матча с «Динамо».