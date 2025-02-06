Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему сложно назвать фаворита матча с «Динамо»

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что тяжело ответить на вопрос о том, кто будет фаворитом матча между московскими «Спартаком» и «Динамо», который состоится в рамках Зимнего Кубка РПЛ.

«Неизвестно, в каких составах будут играть команды. Может выйти основа, может выйти смешанных состав. Тяжело говорить о фаворите матча», — сказал Масалитин.

Игра состоится 7 февраля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ.