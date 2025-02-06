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Российская теннисистка раскритиковала турнир в Абу-Даби

Павлюченкова назвала говном мячи на турнире в Абу-Даби
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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова раскритиковала качество мячей на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби (ОАЭ). Слова спортсменки приводит журналист Тимур Журавель в своем Telegram-канале.

«Мячи тут говно, позовите директора турнира и скажите ему об этом», — заявила Павлюченкова.

Россиянка покинула турнир на стадии второго круга. В матче против спортсменки из Польши Магды Линетт, Павлюченкова выиграла первый сет со счетом 7:5. Проигрывая во второй партии 1:4, россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Дарья Касаткина покинула турнир в Абу-Даби.

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