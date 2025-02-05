Касаткина покинула турнир в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби, уступив представительнице США Эшлин Крюгер.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 21 минуту, завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:4. За это время Касаткина выполнила один эйс, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-поинтов из 17. В активе Крюгер две подачи навылет, девять двойных ошибок и семь реализованных брейк-поинтов из 19.

В матче 1/4 финала Крюгер сыграет с Лейлой Фернандес из Канады, которая обыграла новозеландку Лулу Сан со счетом 6:0, 6:3.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее организаторы турнира в Абу-Даби извинились за то, что представили Касаткину под другим флагом.