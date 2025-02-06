Губерниев призвал Валиеву вернуть медали после дисквалификации

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что возврат медалей фигуристки — это ее личное дело, однако, раз ситуация с отстранением спортсменки была принята, то их положено отдать. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева, ее личное дело. В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли», — заявил Губерниев.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее стало известно, проверяли ли Валиеву на допинг в 2024 году.