Стало известно, проверяли ли Валиеву на допинг в 2024 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2024 года ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву. Об этом пишет ТАСС.
Валиева из-за своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.
2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.
Ранее был назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России.