Стало известно, проверяли ли Валиеву на допинг в 2024 году

РУСАДА в 2024 году ни разу не проверило на допинг фигуристку Валиеву

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2024 года ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву. Об этом пишет ТАСС.

Валиева из-за своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее был назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России.