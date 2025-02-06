ФХР намерена апеллировать недопуск сборной России к ЧМ-2026

Буре о недопуске на ЧМ-2026: до 20 мая подадим апелляцию

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре заявил, что Россия будет обжаловать недопуск национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«До 20 мая мы подадим апелляцию. Но вы можете понять, что этот вопрос зависит от событий на самом высоком уровне. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее. Вот такое настроение в ИИХФ», — заявил Буре.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Буре рассказал о голосовании IIHF об отстранении сборной России.