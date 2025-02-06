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«Вспомните, что сделали с бедной девочкой»: Валиеву призвали не возвращать медали

Чемпион ОИ Васильев: дело не закончено, отдавать медали Валиева не должна
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой не стоит спешить с тем, чтобы отдавать свои медали. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Стоит ли Валиевой возвращать медали — этический вопрос. С одной стороны, вроде как необходимо соблюдать процедуру. Но вспомните, что сделали с бедной девочкой. У Валиевой своя правда, с ней обошлись несправедливо. А раз несправедливо, то дело не закончено и отдавать медали Камила не должна. Спешить точно не нужно», — заявил Васильев.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее юрист заявила, что ISU может помешать Валиевой вернуться из-за долга перед WADA.

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