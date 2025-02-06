ISU может помешать Валиевой вернуться из-за долга перед WADA

Международный союз конькобежцев (ISU) может препятствовать возвращению российской фигуристки Камилы Валиевой на международные соревнования из-за невыплаты компенсации. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«В целом ISU может препятствовать возвращению к соревнованиям на международном уровне, но сам механизм получения денег не предусмотрен, так как на практике это практически нереально», — сказала Анцелиович.

5 февраля в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.